IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke 5.865

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah di level 5.865 pada sesi pembukaan perdagangan pagi ini, Kamis (9/7/2026).

Sekitar 10 menit perdagangan berjalan, volume perdagangan tercatat di 2,7 miliar saham dengan nilai transaksi Rp1,3 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 384 ribu kali.

Dari sisi market cap atau kalitalisasi pasar tercatat di angka Rp10,2 triliun. Sebanyak 256 saham mengalami kenaikan dan 291 saham mengalami penurunan, 412 saham lainnya stagnan.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh Prodia Diagnostic Line (PRDL) yang menguat 35 persen. Disusul Niramas Utama (JELI) naik 24,91 persen. Kemudian Jasnita Telekomindo (JAST) naik 18,18 persen.

Sementara itu dari sisi top losers ada Nitrasanata Dharma (JEXCX) yang terkoreksi 14,87 persen. Disusul Bekasi Asri Pemula (BAPA) melemah 14,51 persen. Selanjutnya Ndo Premier Investment Management (XIFE) turun 14,13 persen.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami penguatan sebesar 1,17 persen. Kemudian sektor non siklikal naik 0,23 persen dan sektor siklikal turun 0,02 persen.