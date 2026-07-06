IHSG Ditutup Menguat 0,69 Persen ke 5.916, Saham-Saham Ini Meroket

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 40,29 poin atau 0,69 persen ke level 5.916 pada perdagangan hari ini.

Pada penutupan perdagangan, Senin (6/7/2026), terdapat 403 saham menguat, 259 saham melemah dan 297 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,3 triliun dari 18,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,46 persen ke 584, indeks JII menguat 0,50 persen ke 349, indeks IDX30 menguat 0,56 persen ke 330 dan indeks MNC36 0,83 persen ke 256.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu energi, konsumer siklikal, bahan baku, industri, teknologi, keuangan, properti, transportasi, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada konsumer non siklikal dan infrastruktur.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Leyand International Tbk (LAPD) naik 34,48 persen ke Rp78, PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK) naik 34 persen ke Rp67, dan saham PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) naik 27,08 persen ke Rp122.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) turun 15 persen ke Rp2.890, Panin Asset Management turun 12,44 persen ke Rp394 dan PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) turun 10,08 persen di Rp535.



(Dani Jumadil Akhir)

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