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IHSG Sepekan Melemah ke 5.875, Transaksi Harian Anjlok 35 Persen Jadi Rp11 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |10:00 WIB
IHSG Sepekan Melemah ke 5.875, Transaksi Harian Anjlok 35 Persen Jadi Rp11 Triliun
IHSG Sepekan Melemah ke 5.875, Transaksi Harian Anjlok 35 Persen Jadi Rp11 Triliun (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan data perdagangan saham selama periode 29 Juni hingga 3 Juli 2026. Tercatat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan melemah.

Berdasarkan data BEI, Jakarta, Sabtu (4/7/2026), IHSG selama sepekan turun 0,35 persen ke level 5.875,780 dari posisi 5.896,134 pada pekan sebelumnya. 

Sejalan dengan itu, kapitalisasi pasar bursa juga turun 0,14 persen menjadi Rp10.287 triliun dari sebelumnya Rp10.302 triliun.

Penurunan aktivitas perdagangan tercermin dari rata-rata nilai transaksi harian yang merosot 35,90 persen menjadi Rp11,27 triliun, dibandingkan Rp17,58 triliun pada pekan sebelumnya. Rata-rata volume transaksi harian juga turun 30,35 persen menjadi 17,54 miliar lembar saham dari 25,18 miliar lembar saham.

 

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