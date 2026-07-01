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IHSG Ditutup Menguat ke Level 5.695

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |16:28 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke Level 5.695
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 51,93 poin atau 0,92 persen ke level 5.695 pada hari ini, Rabu (1/7/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 391 saham menguat, 263 saham melemah dan 305 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,3 triliun dari 17 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,66 persen ke 556, indeks JII naik 1,17 persen ke 335, indeks IDX30 menguat 0,42 persen ke 315 dan indeks MNC36 menguat 0,05 persen ke 244.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, industri, teknologi dan kesehatan. Sedangkan yang melemah ada konsumer non siklikal, keuangan, properti dan transportasi

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) naik 34,38 persen ke Rp172, PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM) naik 28,71 persen ke Rp130, dan saham PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) naik 28,33 persen ke Rp77.

 

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