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IHSG Dibuka Menguat 1 Persen Tembus 6.470 Usai HUT ke-81 RI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |09:19 WIB
IHSG Dibuka Menguat 1 Persen Tembus 6.470 Usai HUT ke-81 RI
IHSG Dibuka Menguat 1 Persen Tembus 6.470 Usai HUT ke-81 RI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,73 persen ke level 6.448 pada perdagangan hari ini, Selasa (18/8/2026). IHSG menguat usai libur HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia.

Semenit berjalan, IHSG masih melanjutkan penguatan 1,09 persen ke level 6.470, dengan 281 saham di zona hijau, 185 melemah, dan 497 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp523 miliar, dengan volume 1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,30 persen 634, indeks JII menguat 0,55 persen ke 383, indeks MNC36 menguat 0,42 persen ke 274, dan IDX30 menguat 0,26 persen ke 354.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, industri, konsumer non siklikal, infrastruktur, transportasi. Sedangkan yang melemah ada properti, teknologi dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Bayan Resources Tbk (BYAN), PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), dan PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK), Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF dan PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS).

(Dani Jumadil Akhir)

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