IHSG Hari Ini Ditutup Rebound ke 6.036, Sempat Anjlok ke 5.900

IHSG Hari Ini Ditutup Rebound ke 6.036, Sempat Anjlok ke 5.900 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu berbalik arah pada penutupan perdagangan hari ini. Sempat anjlok ke level 5.900 pada sesi siang, IHSG ditutup menguat 27,39 poin atau 0,46 persen ke level 6.036.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (2/10/2026), terdapat 332 saham menguat, 357 saham melemah dan 274 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,5 triliun dari 120,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,52 persen ke 695, indeks JII menguat 0,73 persen ke 358, indeks IDX30 menguat 0,77 persen ke 330 dan indeks MNC36 menguat 0,80 persen ke 261.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, bahan baku, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada sektor konsumer siklikal, infrastruktur, transportasi, industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) naik 25 persen ke Rp3.600, PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD) naik 25 persen ke Rp3.600, dan saham PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) naik 24,89 persen ke Rp2.960.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) turun 14,98 persen ke Rp4.570, Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF turun 14,97 persen ke Rp318, dan PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (CCSI) turun 14,89 persen di Rp400.

(Dani Jumadil Akhir)

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