IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.062

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,14 persen ke level 6.062 pada hari ini, Kamis (1/10/2026) .

Semenit berjalan, IHSG berbalik arah menguat 0,15 persen ke level 6.080, dengan 280 saham di zona hijau, 181 melemah, dan 502 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp454 miliar, dengan volume 4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,03 persen ke 601, indeks JII menguat 0,07 persen ke 362, indeks MNC36 menguat 0,34 persen ke 264, dan IDX30 menguat 0,07 persen ke 333.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona merah seperti infrastruktur, transportasi, industri, teknologi dan kesehatan. Sedangkan lainnya menguat seperti energi, keuangan, konsumer non siklikal dan konsumer siklikal, properti, bahan baku.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain Reksa Dana Indeks Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF, PT Steady Safe Tbk (SAFE), dan PT Artha Mahiya Investama Tbk (AIMS).