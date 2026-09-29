IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.121

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 26,16 poin atau 0,43 persen ke level 6.121,70 pada penutupan perdagangan hari ini.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (29/9/2026), terdapat 315 saham menguat, 391 saham melemah dan 257 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13 triliun dari 36 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 0,60 persen ke 608, indeks JII turun 0,55 persen ke 363, indeks IDX30 turun 0,57 persen ke 337 dan indeks MNC36 turun 0,07 persen ke 265.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, properti, bahan baku, transportasi, kesehatan, teknologi. Sedangkan yang menguat ada konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Semacom Integratef Tbk (SEMA) naik 24,85 persen ke Rp412, PT Ifishdeco Tbk (IFSH) naik 24,80 persen ke Rp1.560, dan saham PT ALSOK Indonesia Services Tbk (SOSS) naik 24,77 persen ke Rp1.385.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, Reksa Dana Indeks Simas ETF IDX30 turun 15 persen ke Rp102, PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI) turun 15 persen ke Rp85, dan PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) turun 14,79 persen di Rp605.

(Dani Jumadil Akhir)

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