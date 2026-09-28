IHSG Ditutup Anjlok 1,5 Persen ke 6.147

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 1,51 persen atau 94,03 poin ke level 6.147,86 pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (28/9/2026). Pada pembukaan tadi pagi IHSG juga lesu di level 6.209.

Sepanjang perdagangan, IHSG sempat bergerak ke level tertinggi di 6.227 dan terendah di 6.140. Tercatat sebanyak 180 saham menguat, sedangkan 532 saham melemah dan 81 saham lainnya stagnan.

Volume perdagangan mencapai 36,82 miliar saham dengan nilai transaksi Rp12,28 triliun. Sementara frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1,6 juta kali.

Secara sektoral, sektor energi mencatat kenaikan sebesar 0,04 persen. Kemudian sektor non siklikal turun 0,98 persen, sektor siklikal turun 3,04 persen, sektor keuangan turun 1,19 persen, dan sektor infrastruktur turun 2,33 persen.

Sektor properti melemah 1,60 persen, sektor bahan baku melemah 3,3 persen, transportasi naik 0,47 persen, sektor industri terkoreksi 0,32 persen, serta teknologi turun 4,46 persen. Adapun sektor kesehatan turun sebesar 0,66 persen.

Dari jajaran saham yang menguat, Saham Pelayaran Tamarin Samudra (TAMU) memimpin top gainers dengan menguat 34,62 persen, kemudian saham Berlian Laju Tanker (BLTA) menguat 34,38 persen dan saham MIRA naik 33,33 persen.

Sementara itu, Fortune Indonesia (FORU) menjadi saham dengan penurunan terdalam, yakni 15,00 persen. Kemudian Triniti Dinamik (TRUE) turun 15 persen dan Hotel Sahid Jaya International (SHID) melemah 14,92 persen.



(Dani Jumadil Akhir)

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