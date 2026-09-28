Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Anjlok 1,5 Persen ke 6.147

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |16:26 WIB
IHSG Ditutup Anjlok 1,5 Persen ke 6.147
IHSG Ditutup Anjlok 1,5 Persen ke 6.147 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 1,51 persen atau 94,03 poin ke level 6.147,86 pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (28/9/2026). Pada pembukaan tadi pagi IHSG juga lesu di level 6.209.  

Sepanjang perdagangan, IHSG sempat bergerak ke level tertinggi di 6.227 dan terendah di 6.140. Tercatat sebanyak 180 saham menguat, sedangkan 532 saham melemah dan 81 saham lainnya stagnan.

Volume perdagangan mencapai 36,82 miliar saham dengan nilai transaksi Rp12,28 triliun. Sementara frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1,6 juta kali.

Secara sektoral, sektor energi mencatat kenaikan sebesar 0,04 persen. Kemudian sektor non siklikal turun 0,98 persen, sektor siklikal turun 3,04 persen, sektor keuangan turun 1,19 persen, dan sektor infrastruktur turun 2,33 persen.

Sektor properti melemah 1,60 persen, sektor bahan baku melemah 3,3 persen, transportasi naik 0,47 persen, sektor industri terkoreksi 0,32 persen, serta teknologi turun 4,46 persen. Adapun sektor kesehatan turun sebesar 0,66 persen.

Dari jajaran saham yang menguat, Saham Pelayaran Tamarin Samudra (TAMU) memimpin top gainers dengan menguat 34,62 persen, kemudian saham Berlian Laju Tanker (BLTA) menguat 34,38 persen dan saham MIRA naik 33,33 persen.

Sementara itu, Fortune Indonesia (FORU) menjadi saham dengan penurunan terdalam, yakni 15,00 persen. Kemudian Triniti Dinamik (TRUE) turun 15 persen dan Hotel Sahid Jaya International (SHID) melemah 14,92 persen.
 

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/278/3244483/ihsg_pekan_depan-LeWK_large.jpg
IHSG Pekan Depan Rawan Koreksi Imbas Tertekan Sentimen Harga Batas Minimum Saham Rp1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/278/3244308/ihsg-QOrL_large.jpg
Daftar Saham Top Gainers dan Losers dalam Sepekan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/278/3244306/ihsg-FCBs_large.jpg
IHSG Sepekan Anjlok 3,09 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Turun Rp361 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/278/3244204/ihsg_hari_ini-in6L_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.241
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/278/3244095/ihsg-HGmx_large.jpg
IHSG Rebound, Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.315
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/278/3243906/ihsg-YeQV_large.jpg
IHSG Anjlok 1 Persen ke 6.307, 472 Saham Kebakaran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement