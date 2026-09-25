IHSG Rebound, Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.315

IHSG Rebound, Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.315 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil rebound pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (25/9/2026). IHSG dibuka dibuka menguat 0,27 persen ke level 6.315.

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,34 persen ke level 6.320, dengan 229 saham di zona hijau, 169 melemah, dan 565 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp217 miliar, dengan volume 598 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,25 persen ke 624, indeks JII menguat 0,28 persen ke 377, indeks MNC36 menguat 0,21 persen ke 270, dan IDX30 menguat 0,28 persen ke 346.

Untuk indeks sektoral kompak berada di zona hijau seperti bahan baku, transportasi, energi, infrastruktur, properti, industri, teknologi, konsumer non siklikal dan konsumer siklikal, keuangan dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK), PT Fortune Indonesia Tbk (FORU), dan Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF.

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI), Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis dan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP).

(Dani Jumadil Akhir)

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