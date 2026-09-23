IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.297 Jelang Keputusan BI Rate

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.297 Jelang Keputusan BI Rate (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat 0,33 persen ke level 6.297 pada perdagangan Rabu (23/9/2026). Penguatan IHSG ini di tengah penantian keputusan kebijakan suku bunga acuan BI Rate dalam putaran terakhir Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia hari ini.

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,54 persen ke level 6.310, dengan 310 saham di zona hijau, 132 melemah, dan 521 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp238 miliar, dengan volume 588 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,53 persen ke 628, indeks JII menguat 0,55 persen ke 376, indeks MNC36 menguat 0,52 persen ke 272, dan IDX30 menguat 0,53 persen ke 348.

Untuk indeks sektoral kompak berada di zona hijau seperti bahan baku, transportasi, energi, infrastruktur, properti, industri, teknologi, konsumer non siklikal dan konsumer siklikal, keuangan dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Fortune Indonesia Tbk (FORU), PT Wahana Intu Makmur Tbk (NASI), dan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Batavia Prosperindo Trans Tbk (BPTR), PT Dyandra Media Internasional Tbk (DYAN) dan PT Calculus Global Ventures Tbk (STAR).

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.