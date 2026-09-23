Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.297 Jelang Keputusan BI Rate

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |09:17 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.297 Jelang Keputusan BI Rate
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.297 Jelang Keputusan BI Rate (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat 0,33 persen ke level 6.297 pada perdagangan Rabu (23/9/2026). Penguatan IHSG ini di tengah penantian keputusan kebijakan suku bunga acuan BI Rate dalam putaran terakhir Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia hari ini.

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,54 persen ke level 6.310, dengan 310 saham di zona hijau, 132 melemah, dan 521 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp238 miliar, dengan volume 588 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,53 persen ke 628, indeks JII menguat 0,55 persen ke 376, indeks MNC36 menguat 0,52 persen ke 272, dan IDX30 menguat 0,53 persen ke 348.

Untuk indeks sektoral kompak berada di zona hijau seperti bahan baku, transportasi, energi, infrastruktur, properti, industri, teknologi, konsumer non siklikal dan konsumer siklikal, keuangan dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Fortune Indonesia Tbk (FORU), PT Wahana Intu Makmur Tbk (NASI), dan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Batavia Prosperindo Trans Tbk (BPTR), PT Dyandra Media Internasional Tbk (DYAN) dan PT Calculus Global Ventures Tbk (STAR).

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/278/3243504/ihsg-ySJw_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok 1,1 Persen ke 6.313 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/278/3243451/ihsg-JBcv_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 6.392, Rupiah Melemah ke Rp17.879 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/278/3243259/ihsg_hari_ini-VT9Y_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.451
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/278/3243248/ihsg_pekan_ini-RkDY_large.jpg
IHSG Pekan Ini Berpotensi Konsolidasi Tertekan, Berikut Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/278/3242882/ihsg_hari_ini-jCZn_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.441
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/278/3242654/ihsg-zblw_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.462, Transaksi Rp13,8 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement