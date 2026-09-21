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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.451

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |09:40 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.451
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka sempat menguat 5,74 poin atau 0,09 persen ke posisi 6.446 pada hari ini, Senin (21/9/2026). Namun, indeks melemah hingga sempat menyentuh level terendah di 6.408 dan level tertinggi di 6.451.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 0,49 poin atau 0,08 persen ke posisi 640,74.  Untuk volume transaksi, hingga saat ini tercatat mencapai 4,3 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp1,7 triliun. Adapun frekuensi perdagangan mencapai sekitar 318 ribu kali transaksi.

Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp11,2 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 305 saham menguat, 257 saham melemah, dan 397 saham lainnya stagnan.

Dari jajaran saham dengan kenaikan tertinggi atau top gainers, Triniti Dinamik (TRUE) memimpin dengan penguatan 26,87 persen. Selanjutnya, Wahana Inti Makmur (NASI) naik 24,79 persen, sementara Reksa Dana Indeks Bahana (XBIN) menguat 24,53 persen.

Di sisi lain, tiga saham yang mencatatkan penurunan terbesar atau top losers dipimpin Reksa Dana Indeks Majoris (XMIG) yang melemah 13,86 persen. Berikutnya, Asia Sejahtera Mina (AGAR) turun 12,77 persen dan Reksa Dana Indeks Batavia (XBSK) terkoreksi 11,55 persen.

 

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