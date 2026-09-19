Daftar 10 Saham yang Tetap Cuan Saat IHSG Anjlok Pekan Ini

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan kenaikan tertinggi (top gainers) selama periode perdagangan 14-18 September 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan kenaikan tertinggi (top gainers) selama periode perdagangan 14-18 September 2026. Capaian tersebut terjadi di tengah pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turun 1,53 persen ke level 6.441 dari level 6.541 pada pekan sebelumnya.

Pada pekan ini, hanya satu emiten yang mencatatkan kenaikan lebih dari 60 persen, yakni PT Semacom Integrated Tbk (SEMA).

Sementara itu, saham PT Indo Acidatama Tbk (SRSN) menjadi emiten dengan penguatan paling terbatas yang masuk jajaran top gainers pekan ini, dengan kenaikan 32,99 persen.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (19/9/2026), berikut deretan saham top gainers pekan ini:

1. PT Semacom Integrated Tbk (SEMA) melesat 80,82 persen ke Rp264.