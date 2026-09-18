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IHSG Berpeluang Menguat, Ini 4 Saham Pilihan Hari Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |09:16 WIB
IHSG Berpeluang Menguat, Ini 4 Saham Pilihan Hari Ini
Tim riset MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham untuk dicermati pada perdagangan hari ini, Jumat (18/9/2026). (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA — Tim riset MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham untuk dicermati pada perdagangan hari ini, Jumat (18/9/2026), yakni PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA).

Rekomendasi tersebut diberikan di tengah peluang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan penguatan, meski indeks masih belum mampu menembus level moving average 20 (MA20).

Pada perdagangan sebelumnya, IHSG menguat 0,4% ke level 6.462. Penguatan tersebut turut disertai peningkatan volume pembelian di pasar.

Secara teknikal, MNC Sekuritas menilai IHSG masih berada dalam fase koreksi sehingga berpotensi kembali menguji area support. Namun, selama indeks mampu bertahan di atas level 6.370, IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan menuju rentang 6.541-6.581.

“Worst case, saat ini diperkirakan IHSG masih berada pada bagian dari wave iv dari wave (c) pada label hitam sehingga IHSG masih rawan menguji kembali 6.290-6.370,” tulis MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope.

Sementara itu, level support IHSG berada di 6.279 dan 6.201, sedangkan level resistance berada di 6.585 dan 6.633.

Berikut rekomendasi saham MNC Sekuritas untuk perdagangan hari ini:

1. ADMR — Buy on Weakness

ADMR menguat 3,97% ke level 1.570 dan disertai volume pembelian. Penguatan saham juga mampu menembus MA60.

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