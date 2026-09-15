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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.461

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |16:27 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.461
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 73,54 poin atau 1,13 persen ke level 6.461 pada sesi terakhir perdagangan, Selasa (15/9/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 330 saham menguat, 332 saham melemah dan 301 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,6 triliun dari 25,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,25 persen ke 650, indeks JII turun 0,41 persen ke 395, indeks IDX30 turun 1,32 persen ke 361 dan indeks MNC36 turun 1,20 persen ke 283.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, industri, teknologi. Sedangkan yang menguat ada konsumer siklikal, infrastruktur dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) naik 34,95 persen ke Rp139, PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (CCSI) naik 24,86 persen ke Rp442, dan saham PT Voksel Electric Tbk (VOKS) naik 24,62 persen ke Rp324.

 

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