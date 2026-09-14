IHSG Dibuka Melemah ke 6.533

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 7,51 poin atau 0,11 persen ke posisi 6.533,87 pada perdagangan hari ini, Senin (14/9/2026).

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 0,74 poin atau 0,11 persen ke posisi 648,98.

Sebelumnya, IHSG diproyeksikan bakal menghadapi pergerakan dengan katalis yang cenderung variatif (mixed) pada perdagangan pekan 14-18 September 2026. Arah pergerakan indeks domestik akan sangat dipengaruhi oleh pengumuman kebijakan moneter dari dua bank sentral utama dunia, yakni The Fed dan Bank of Japan (BoJ).

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Imam Gunadi menjelaskan bahwa konsensus pasar memproyeksikan Bank Sentral AS (The Fed) akan mengerek suku bunga acuan sebesar 25 basis poin akibat kenaikan inflasi, sementara BoJ diperkirakan turut menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 1,25 persen.

"Kenaikan suku bunga kedua bank sentral berpotensi menekan appetite terhadap aset berisiko, terutama apabila komunikasi keduanya lebih hawkish dari ekspektasi," ujar Imam.