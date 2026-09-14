Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah ke 6.533

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |09:15 WIB
IHSG Dibuka Melemah ke 6.533
IHSG Dibuka Melemah ke 6.533 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 7,51 poin atau 0,11 persen ke posisi 6.533,87 pada perdagangan hari ini, Senin (14/9/2026).

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 0,74 poin atau 0,11 persen ke posisi 648,98.

Sebelumnya, IHSG diproyeksikan bakal menghadapi pergerakan dengan katalis yang cenderung variatif (mixed) pada perdagangan pekan 14-18 September 2026. Arah pergerakan indeks domestik akan sangat dipengaruhi oleh pengumuman kebijakan moneter dari dua bank sentral utama dunia, yakni The Fed dan Bank of Japan (BoJ).

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Imam Gunadi menjelaskan bahwa konsensus pasar memproyeksikan Bank Sentral AS (The Fed) akan mengerek suku bunga acuan sebesar 25 basis poin akibat kenaikan inflasi, sementara BoJ diperkirakan turut menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 1,25 persen.

"Kenaikan suku bunga kedua bank sentral berpotensi menekan appetite terhadap aset berisiko, terutama apabila komunikasi keduanya lebih hawkish dari ekspektasi," ujar Imam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/278/3241870/ihsg-3vVW_large.jpg
IHSG Pekan Ini Hadapi Ujian Berat, Cek Rekomendasi Saham Pilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/278/3241592/ihsg_sepekan-YaZp_large.jpg
IHSG Sepekan Turun 1,43 Persen ke Level 6.541
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/278/3241502/ihsg-Q1E5_large.jpg
IHSG Ditutup Anjlok ke Level 6.541, Saham-Saham Ini Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/278/3241392/ihsg_hari_ini-gS2K_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.552
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/278/3241179/ihsg_hari_ini-f2hJ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 6.688
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/278/3241174/ihsg_hari_ini-fOT5_large.jpg
IHSG Berpotensi Koreksi ke 6.643-6.653, Ini Rekomendasi Sahamnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement