IHSG Sepekan Turun 1,43 Persen ke Level 6.541

JAKARTA - Investor asing kembali melakukan aksi jual sepanjang perdagangan 7–11 September 2026 yang totalnya mencapai Rp3,36 triliun atau sekitar USD191,3 juta.

Aksi jual tersebut berbanding terbalik dengan kondisi pada pekan sebelumnya. Pada perdagangan minggu lalu, investor asing masih mencatatkan net buy sebesar Rp2,31 triliun atau sekitar USD130,3 juta.

Perubahan posisi investor asing turut menekan pasar saham secara keseluruhan. IHSG ditutup di level 6.541,377, turun 95,098 poin atau 1,43 persen dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di level 6.636,475.

Sepanjang pekan, IHSG sempat bergerak hingga level tertinggi 6.712,502, sementara level terendah berada di 6.462,960.

Tekanan di pasar juga terlihat dari penurunan aktivitas perdagangan. Rata-rata volume transaksi harian sepanjang pekan ini tercatat 36,09 miliar saham, turun 26,34 persen dibandingkan rata-rata harian pekan sebelumnya yang mencapai 48,99 miliar saham.

Rata-rata nilai transaksi harian juga turun 14,88 persen menjadi Rp16,36 triliun, dari sebelumnya Rp19,22 triliun. Sementara itu, frekuensi transaksi harian turun 7,07 persen menjadi 2,22 juta transaksi.

Secara total, selama lima hari perdagangan, BEI mencatatkan volume transaksi sekitar 180,43 miliar saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp81,80 triliun dan frekuensi 11,09 juta transaksi.