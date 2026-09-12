Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Turun 1,43 Persen ke Level 6.541

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |10:08 WIB
IHSG Sepekan Turun 1,43 Persen ke Level 6.541
IHSG Sepekan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Investor asing kembali melakukan aksi jual sepanjang perdagangan 7–11 September 2026 yang totalnya mencapai Rp3,36 triliun atau sekitar USD191,3 juta.

Aksi jual tersebut berbanding terbalik dengan kondisi pada pekan sebelumnya. Pada perdagangan minggu lalu, investor asing masih mencatatkan net buy sebesar Rp2,31 triliun atau sekitar USD130,3 juta.

Perubahan posisi investor asing turut menekan pasar saham secara keseluruhan. IHSG ditutup di level 6.541,377, turun 95,098 poin atau 1,43 persen dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di level 6.636,475.

Sepanjang pekan, IHSG sempat bergerak hingga level tertinggi 6.712,502, sementara level terendah berada di 6.462,960.

Tekanan di pasar juga terlihat dari penurunan aktivitas perdagangan. Rata-rata volume transaksi harian sepanjang pekan ini tercatat 36,09 miliar saham, turun 26,34 persen dibandingkan rata-rata harian pekan sebelumnya yang mencapai 48,99 miliar saham.

Rata-rata nilai transaksi harian juga turun 14,88 persen menjadi Rp16,36 triliun, dari sebelumnya Rp19,22 triliun. Sementara itu, frekuensi transaksi harian turun 7,07 persen menjadi 2,22 juta transaksi.

Secara total, selama lima hari perdagangan, BEI mencatatkan volume transaksi sekitar 180,43 miliar saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp81,80 triliun dan frekuensi 11,09 juta transaksi.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/278/3241502/ihsg-Q1E5_large.jpg
IHSG Ditutup Anjlok ke Level 6.541, Saham-Saham Ini Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/278/3241392/ihsg_hari_ini-gS2K_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.552
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/278/3241179/ihsg_hari_ini-f2hJ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 6.688
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/278/3241174/ihsg_hari_ini-fOT5_large.jpg
IHSG Berpotensi Koreksi ke 6.643-6.653, Ini Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/278/3241074/ihsg-dDLA_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah Tipis ke 6.678, Ada Transaksi Rp15,9 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/278/3240981/ihsg_hari_ini-GYeE_large.jpg
IHSG Dibuka Naik 0,22 Persen ke Level 6.700
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement