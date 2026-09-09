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IHSG Dibuka Naik 0,22 Persen ke Level 6.700

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |09:22 WIB
IHSG Dibuka Naik 0,22 Persen ke Level 6.700
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,22 persen ke level 6.700 pada pembukaan perdagangan hari ini, Rabu (9/9/2026).

Pada awal perdagangan, volume transaksi tercatat mencapai 305 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp204 miliar. Adapun frekuensi perdagangan mencapai sekitar 32 ribu kali transaksi.

Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp11,7 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 299 saham menguat, 60 saham melemah, dan 604 saham lainnya stagnan.

Dari jajaran saham dengan kenaikan tertinggi atau top gainers, Pool Advista Finance (POLA) memimpin dengan penguatan 25,71 persen. Selanjutnya, Ever Shine Tex (ESTI) naik 20,37 persen, sementara Hotel Sahid Jaya International (SHID) menguat 15,88 persen.

Di sisi lain, tiga saham yang mencatatkan penurunan terbesar atau top losers dipimpin Jaya Agra Wattie (JAWA) yang melemah 4,43 persen. Berikutnya, Millenium Pharmacon International (SDPC) turun 2,88 persen dan Toba Surimi Industries (CRAB) terkoreksi 2,75 persen.

Penguatan IHSG pada awal perdagangan turut ditopang mayoritas sektor saham. Sektor energi naik 0,40 persen, sektor barang konsumen primer atau non-siklikal menguat 0,20 persen, sedangkan sektor barang konsumen siklikal naik 0,62 persen.

 

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