Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 6.695

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |09:33 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 6.695
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,42 persen ke level 6.695 pada hari ini, Jumat (5/9/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan namun terbatas 0,40 persen ke level 6.694, dengan 326 saham di zona hijau, 124 melemah, dan 461 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,0 triliun, dengan volume 2,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,42 persen ke 655, indeks JII menguat 0,62 persen ke 401, indeks MNC36 menguat 0,44 persen ke 290, dan IDX30 menguat 0,40 persen ke 372.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, bahan baku, konsumer non siklikal, infrastruktur,, properti, kesehatan, keuangan. Sedangkan yang melemah hanya ada sektor transportasi, industri, teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI RTF, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (VRNA), dan PT Megapower Makmur Tbk (MPOW).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/320/3239951/ihsg_hari_ini-L9nl_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 6.667
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/278/3239837/ihsg-JTYF_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 6.632, Ditopang Sektor Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/278/3239626/ihsg-u0rp_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.625
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/278/3239397/ihsg-Bj7b_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 6.538 di Awal September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/278/3239193/ihsg-wEd6_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah Tipis ke 6.511
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/278/3239173/ihsg-brW8_large.jpg
Prediksi IHSG 31 Agustus-4 September 2026, Pengumuman MSCI Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement