IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 6.695

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,42 persen ke level 6.695 pada hari ini, Jumat (5/9/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan namun terbatas 0,40 persen ke level 6.694, dengan 326 saham di zona hijau, 124 melemah, dan 461 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,0 triliun, dengan volume 2,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,42 persen ke 655, indeks JII menguat 0,62 persen ke 401, indeks MNC36 menguat 0,44 persen ke 290, dan IDX30 menguat 0,40 persen ke 372.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, bahan baku, konsumer non siklikal, infrastruktur,, properti, kesehatan, keuangan. Sedangkan yang melemah hanya ada sektor transportasi, industri, teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI RTF, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (VRNA), dan PT Megapower Makmur Tbk (MPOW).