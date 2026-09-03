Harga Pertamax Turbo, Dexlite hingga Pertamina Dex Naik, Cek Daftar per 3 September 2026

Update kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per Kamis, 3 September 2026. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Update kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per Kamis, 3 September 2026. Pertamina telah memutuskan untuk menaikkan harga BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Harga Pertamax Turbo naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter, sedangkan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

"Penyesuaian harga dilakukan hanya sebagian produk BBM nonsubsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite," kata VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora.

PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi Pertamax Green 95 mulai hari ini, Rabu 2 September 2026. Harga Pertamax Green naik Rp2.550 dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter.

Namun demikian, Pertamina masih menahan harga BBM jenis Pertamax. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter. Untuk BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.