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HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Harga BBM Indonesia dengan Malaysia per September 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |12:38 WIB
Perbandingan Harga BBM Indonesia dengan Malaysia per September 2026
Perbandingan Harga BBM Indonesia dengan Malaysia per September 2026 (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - Perbandingan harga BBM Indonesia dengan Malaysia per September 2026. Harga BBM di Indonesia khususnya yang dijual PT Pertamina (Persero) naik pada awal September 2026.

Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 1 September 2026. Kemudian, Pertamina kembali menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Green pada 2 September 2026.

Harga BBM Pertamina Naik

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter. Harga BBM Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

Kemudian, harga BBM Pertamax Green 95 naik Rp2.550 dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter. 

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan penyesuaian harga Pertamax Green 95 dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian harga produk BBM nonsubsidi.

“Mulai 2 September 2026, Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga Pertamax Green 95. Penyesuaian ini  mengikuti harga sejumlah produk BBM Non Subsidi yang telah dilakukan sebelumnya,” ujar Kitty di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Harga Pertamax dan BBM Subsidi Tidak Naik

Namun demikian, Pertamina masih menahan harga BBM jenis Pertamax. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter. Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter.

"Sedangkan produk BBM nonsubsidi lainnya seperti Pertamax 92 tidak mengalami penyesuaian harga. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keekonomian, daya beli dan kondisi sosial masyarakat," tambah Kitty.

Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan harga BBM di Malaysia? Berikut ini Okezone rangkum perbandingan harga BBM Indonesia dengan Malaysia per September 2026.

 

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