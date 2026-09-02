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Harga BBM di Indonesia Resmi Naik! Cek Daftar Terbaru Pertamina, Shell hingga BP per 2 September 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |07:47 WIB
Harga BBM di Indonesia Resmi Naik! Cek Daftar Terbaru Pertamina, Shell hingga BP per 2 September 2026
Harga BBM di Indonesia Resmi Naik! Cek Daftar Terbaru Pertamina, Shell hingga BP per 2 September 2026 (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - Harga BBM di Indonesia resmi naik pada awal September 2026. Pertamina, Shell, BP dan Vivo kompak menaikkan harga BBM nonsubsidi sejak 1 dan 2 September 2026.

Harga BBM Pertamina Naik

Seperti halnya PT Pertamina Patra Niaga yang kembali menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai hari ini, Rabu 2 September 2026 pukul 00.00 WIB. Harga BBM jenis Pertamax Green 95 naik Rp2.550 dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter. 

Penyesuaian harga Pertamax Green 95 ini mengikuti penyesuaian harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 1 September 2026.

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter. Harga BBM Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan penyesuaian harga Pertamax Green 95 dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian harga produk BBM nonsubsidi.

“Mulai 2 September 2026, Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga Pertamax Green 95. Penyesuaian ini  mengikuti harga sejumlah produk BBM Non Subsidi yang telah dilakukan sebelumnya,” ujar Kitty di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Harga BBM Pertamax dan Subsidi Tetap

Namun demikian, Pertamina masih menahan harga BBM jenis Pertamax. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter. 

Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter.

 

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