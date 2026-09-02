Harga BBM Pertamina Naik Rabu 2 September 2026, Paling Mahal Rp25.200 per Liter

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Rabu, 2 September 2026 mengalami kenaikan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Rabu, 2 September 2026 mengalami kenaikan. BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite naik.

Harga Pertamax Turbo naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter, sedangkan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

"Penyesuaian harga dilakukan hanya sebagian produk BBM nonsubsidi yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite," kata VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora.

Namun demikian, Pertamina masih menahan harga BBM jenis Pertamax. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter. Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

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