Alasan Pertamina Naikkan Harga BBM Pertamax Green Jadi Rp19.150 per Liter

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi Pertamax Green 95 mulai hari ini, Rabu 2 September 2026. Harga Pertamax Green naik Rp2.550 dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter.



Penyesuaian harga Pertamax Green 95 ini mengikuti penyesuaian harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 1 September 2026.



VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, penyesuaian harga Pertamax Green 95 dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian harga produk BBM nonsubsidi.



“Mulai 2 September 2026, Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga Pertamax Green 95. Penyesuaian ini mengikuti harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yang telah dilakukan sebelumnya,” kata Kitty di Jakarta, Rabu (2/9/2026).



Kitty menegaskan bahwa penyesuaian harga tersebut tidak mengubah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen.



Pertamax Green 95 merupakan produk BBM dengan Research Octane Number (RON) 95 yang dikembangkan dengan campuran bioetanol sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia.