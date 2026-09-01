Harga BBM Pertamina 1 September 2026 Resmi Naik! Cek Pertalite, Pertamax hingga Turbo

Harga BBM Pertamina 1 September 2026 Resmi Naik! Cek Pertalite, Pertamax hingga Turbo (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina 1 September 2026 resmi naik. PT Pertamina Patra Niaga telah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite mulai hari ini, Selasa 1 September 2026.

Harga BBM Resmi Naik

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter.

Harga BBM Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter.

Harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

"Penyesuaian harga dilakukan hanya sebagian produk BBM nonsubsidi yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite," ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Pertamina Tahan Harga Pertamax

Namun demikian, Pertamina masih menahan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter dan Pertamax Green tetap Rp16.600 per liter.

Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter.

"Sedangkan produk BBM nonsubsidi lainnya seperti Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keekonomian, daya beli dan kondisi sosial masyarakat," jelas Kitty.