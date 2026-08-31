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Harga BBM Pertamina 31 Agustus Jelang 1 September 2026, Ada yang Turun! Pertamax Jadi Segini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |05:00 WIB
Harga BBM Pertamina 31 Agustus Jelang 1 September 2026, Ada yang Turun! Pertamax Jadi Segini
Harga BBM Pertamina 31 Agustus Jelang 1 September 2026, Ada yang Turun! Pertamax Jadi Segini (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - Harga BBM Pertamina hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Harga BBM Pertamina turun sejak awal Agustus.

Sementara, pada 1 September 2026, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga akan kembali menyesuaikan harga BBM khususnya BBM nonsubsidi seperti Pertamax cs. 

Penentuan harga BBM 1 September 2026 akan mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia. Namun, belum diketahui, apakah harga BBM kembali turun atau naik pada 1 September 2026.

Seperti halnya pada 1 Agustus 2026, Pertamina menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo karena tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.

Harga BBM Pertamina Turun

Pertamina Patra Niaga telah menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo pada 1 Agustus.

Harga BBM Pertamax turun Rp300 menjadi Rp15.950 per liter dari harga sebelumnya Rp16.250 per liter.

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter dari harga sebelumnya Rp19.300 per liter.

Harga Pertamax Green juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari harga sebelumnya Rp17.000 per liter.

Meski ketiga harga BBM tersebut turun, Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi lainnya seperti Dexlite dan Pertamina Dex.

Harga BBM Dexlite Dexlite tetap Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex juga tetap Rp21.150 per liter.

Harga BBM Pertalite

Di sisi lain, harga BBM subsidi jenis Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biolar subsidi Rp6.800 per liter. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026.

 

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