Harga BBM Pertamina, Shell, BP hingga Vivo Minggu 30 Agustus 2026, Ada yang Turun

Harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijual Pertamina, Shell, Vivo Energy, dan BP pada Minggu (30/8/2026). (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijual Pertamina, Shell, Vivo Energy, dan BP pada Minggu (30/8/2026). Sejumlah badan usaha menetapkan penurunan harga BBM pada awal bulan ini.

PT Pertamina (Persero) telah menetapkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi sejak 1 Agustus 2026. Harga Pertamax kini ditetapkan sebesar Rp15.950 per liter, sedangkan Pertamax Green dibanderol Rp16.600 per liter.

Pertamax Turbo dijual seharga Rp18.300 per liter. Sementara itu, harga Dexlite ditetapkan Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex sebesar Rp21.150 per liter.

Untuk BBM bersubsidi, Pertamina memastikan tidak ada perubahan harga. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga juga terjadi pada sejumlah produk BBM yang dipasarkan badan usaha swasta. Shell menetapkan harga Shell V-Power Diesel sebesar Rp21.910 per liter sejak awal Agustus 2026.

Sementara itu, Vivo Energy menurunkan harga Diesel Primus sejak awal bulan menjadi Rp21.910 per liter. Adapun Revvo 92 dijual Rp16.130 per liter dan Revvo 95 dibanderol Rp16.760 per liter.

Di SPBU BP, harga BP 92 dipasarkan Rp16.130 per liter. Sementara itu, BP Ultimate dijual Rp16.760 per liter dan BP Ultimate Diesel dibanderol Rp21.910 per liter.

Berikut daftar harga BBM hari ini, Minggu (30/8/2026):

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