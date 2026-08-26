Pertalite Akan Dibatasi untuk Orang Kaya, Pertamina: Tunggu Arahan Pemerintah

JAKARTA - PT Pertamina masih menunggu arahan pemerintah terkait rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.

VP Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan arahan lebih lanjut dari pemerintah mengenai kebijakan tersebut.

"Kami masih terus menunggu arahan dari pemerintah terkait hal tersebut (pembatasan)," ujar Baron saat ditemui di Graha Pertamina, Rabu (26/8).

Meski demikian, Baron mengatakan Pertamina terus mengkampanyekan konsumsi energi secara bijak kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong penggunaan BBM yang tepat sasaran sekaligus sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan.

"Jadi kampanye ini sebenarnya untuk kepentingan bersama, para konsumen, pemerintah dan juga Pertamina, sehingga pengguna maupun kami bisa menyalurkan energi tepat kepada para penggunanya, tepat kepada spesifikasi mesinnya gitu ya, dan juga bisa merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah memang tengah menggodok skema pembatasan penyaluran Pertalite. Kebijakan tersebut menyasar masyarakat yang masuk desil 9 dan 10, yakni kelompok 20 persen penduduk dengan kemampuan ekonomi tinggi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan mengenai pembatasan Pertalite dilakukan untuk memperbaiki penyaluran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Ia menilai masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi seharusnya tidak lagi menerima subsidi BBM dari pemerintah.