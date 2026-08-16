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Distribusi BBM Pascabencana Gempa NTT Dipastikan Aman

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |18:31 WIB
Distribusi BBM Pascabencana Gempa NTT Dipastikan Aman
BBM (Foto: Okezone)
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JAKARTA – PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA), terus memperkuat operasional dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Fuel Terminal (FT) Reo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pascagempa bumi tektonik bermagnitudo 7,7. Penguatan dilakukan dengan mengoptimalkan personel, armada mobil tangki, serta skema distribusi di tengah sejumlah kendala akses akibat longsor.

Dalam kondisi tanggap darurat tersebut, Elnusa Petrofin memprioritaskan keamanan dan keselamatan seluruh personel sekaligus mendukung upaya normalisasi penyaluran BBM Pertamina kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan di tengah tantangan akses akibat longsor yang terjadi di sejumlah jalur distribusi.

Elnusa Petrofin terus mengoptimalkan kesiapan personel, armada mobil tangki, serta pola operasional agar proses pemulihan distribusi BBM dapat berlangsung secara bertahap, terukur, dan aman. Pemantauan kondisi lapangan serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait juga dilakukan secara intensif untuk menyesuaikan strategi distribusi dengan perkembangan akses jalan.

Sebagai bagian dari penguatan operasional, Elnusa Petrofin memobilisasi awak mobil tangki (AMT) perbantuan dari sejumlah wilayah operasi di luar Nusa Tenggara Timur. Kehadiran personel perbantuan tersebut diharapkan dapat menjaga kesiapan operasional sekaligus memperkuat keberlangsungan proses distribusi BBM di wilayah terdampak.

Selain dukungan personel, Elnusa Petrofin juga menyiapkan tambahan armada dari sejumlah lokasi serta mengoordinasikan skema alih suplai guna mendukung pemenuhan kebutuhan BBM di wilayah Reo dan sekitarnya.

Upaya pemulihan masih menghadapi tantangan akses distribusi. Jalur Ruteng–Reo kini dapat dilalui kendaraan roda empat, tetapi belum dapat dilalui mobil tangki. Sementara itu, jalur Trans Marapokot–Danga masih belum dapat dilalui. Adapun jalur Trans Flores Ende–Bajawa telah kembali terbuka dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pergerakan operasional.

 

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Topik Artikel :
bbm ntt BBM gempa BBM
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