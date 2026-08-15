Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Bright Gas LPG 12 Kg dan 5 Kg Turun Mulai Hari Ini 15 Agustus

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |12:29 WIB
Harga Bright Gas LPG 12 Kg dan 5 Kg Turun Mulai Hari Ini 15 Agustus
Harga Bright Gas LPG 12 Kg dan 5 Kg Turun Mulai Hari Ini 15 Agustus. (Foto: Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga produk Bright Gas yang berlaku efektif mulai hari ini, Sabtu (15/8/2026).

1. Hasil Evaluasi

Penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan mekanisme yang berlaku.

Harga Bright Gas 12 kilogram (kg) turun dari Rp220.000 per tabung menjadi Rp218.000 per tabung. Sementara itu, harga Bright Gas 5,5 kg turun dari Rp103.000 menjadi Rp102.000 per tabung.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga Bright Gas merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan untuk menghadirkan produk LPG nonsubsidi yang kompetitif bagi masyarakat.

"Penyesuaian harga Bright Gas dilakukan melalui evaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi pasar, serta tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku," ujar Kitty di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

2. Daftar Terbaru Harga Gas LPG

* Bright Gas 12 kg: dari Rp220.000 per tabung menjadi Rp218.000 per tabung (turun Rp2.000 per tabung).

* Bright Gas 5,5 kg: dari Rp103.000 per tabung menjadi Rp102.000 per tabung (turun Rp1.000 per tabung).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/320/3232451/gas_elpiji-IS0A_large.jpg
4 Fakta Gas Elpiji 3 Kg Diganti CNG, Mulai Uji Coba di Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230365/harga_lpg-4tgr_large.jpg
Harga LPG 12 Kg dan 5,5 Kg Turun, Berikun Rincian Lengkapnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214349/gas_lpg_naik-G2Vv_large.jpg
5 Fakta Harga Gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/320/3232265//lpg_3_kg-yxvb_large.jpg
Waspada! Oplosan LPG 3 Kg ke Gas Portable Bisa Picu Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231410//gas_elpiji-Pouq_large.jpg
Gas Melon Diganti, Uji Coba CNG 3 Kg Mulai Dilakukan di Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230190//gas_lpg-5K3y_large.jpg
Harga LPG 12 Kg dan 5,5 Kg Turun Mulai 14 Juli 2026, Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement