Harga Bright Gas LPG 12 Kg dan 5 Kg Turun Mulai Hari Ini 15 Agustus

Harga Bright Gas LPG 12 Kg dan 5 Kg Turun Mulai Hari Ini 15 Agustus. (Foto: Pertamina)

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga produk Bright Gas yang berlaku efektif mulai hari ini, Sabtu (15/8/2026).

1. Hasil Evaluasi

Penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan mekanisme yang berlaku.

Harga Bright Gas 12 kilogram (kg) turun dari Rp220.000 per tabung menjadi Rp218.000 per tabung. Sementara itu, harga Bright Gas 5,5 kg turun dari Rp103.000 menjadi Rp102.000 per tabung.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga Bright Gas merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan untuk menghadirkan produk LPG nonsubsidi yang kompetitif bagi masyarakat.

"Penyesuaian harga Bright Gas dilakukan melalui evaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi pasar, serta tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku," ujar Kitty di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

2. Daftar Terbaru Harga Gas LPG

* Bright Gas 12 kg: dari Rp220.000 per tabung menjadi Rp218.000 per tabung (turun Rp2.000 per tabung).

* Bright Gas 5,5 kg: dari Rp103.000 per tabung menjadi Rp102.000 per tabung (turun Rp1.000 per tabung).