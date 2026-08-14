Pertamax Cs Turun, Ini Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina 14 Agustus 2026

arga BBM Pertamina hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. (foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo sudah turun sejak 1 Agustus 2026.

Tercatat, harga BBM Pertamax turun Rp300 menjadi Rp15.950 per liter dari harga sebelumnya Rp16.250 per liter.

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter dari harga sebelumnya Rp19.300 per liter.

Harga Pertamax Green juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari harga sebelumnya Rp17.000 per liter.

Sementara, harga BBM jenis Dexlite tetap Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex juga tetap Rp21.150 per liter.