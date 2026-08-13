Pertalite Tak Dibatasi untuk Motor, Bahlil: Pengguna BMW dan Mercy Masa Pakai BBM Subsidi

JAKARTA - Pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pembatasan Pertalite ini tidak secara otomatis memangkas total volume konsumsi BBM nasional secara mendadak. Namun, kebijakan ini akan mengalihkan beban belanja subsidi pada APBN karena kelompok masyarakat mampu akan terdorong membeli BBM nonsubsidi sesuai dengan tingkat ekonominya.

"Konsumsi mungkin akan sama, cuma subsidi akan berkurang karena sebagian terpaksa beli yang tidak bersubsidi. Kita lihat nanti seperti apa, kita sedang pelajari sistemnya seperti apa. Yang jelas, saya sudah lihat sistemnya bisa dijalankan, mobil per mobil atau desil per desil. Yang jelas, kita incar adalah yang atas saja supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka," jelas Purbaya.

Saat ditanya mengenai jadwal eksekusi di lapangan, Purbaya memberi sinyal bahwa regulasi dan sistem pembatasan Pertalite ini ditargetkan dapat diimplementasikan sebelum bergantinya tahun anggaran.

"Sebelum tahun depan. Akhir tahun lah," pungkas Purbaya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kriteria pembatasan secara teknis juga akan menyasar jenis kendaraan mewah yang beredar di jalan raya.