Prabowo Luncurkan Motor Listrik Nasional, James Riady Langsung Beli 20 Ribu Unit

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas) hari ini. Kehadiran kendaraan tersebut mendapat respons positif, termasuk pengusaha James Riady yang menyatakan komitmen membeli 20.000 unit.

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan Molinas merupakan hasil kolaborasi antara badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta untuk meningkatkan kemandirian industri nasional.

Menurutnya, pengembangan Molinas menunjukkan bahwa kendaraan listrik beserta komponen pendukungnya dapat diproduksi di dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan teknologi nasional.

"Untuk Molinas ini semua ada di sini, baik baterai. Kita dorong sepenuhnya menggunakan nikel-based. Cadangan nikel dunia banyak ada di Indonesia. Kita punya teknologi dan kemampuan sehingga karya anak bangsa ini berkembang, berkualitas, dan terjangkau," ujar Rosan, Kamis (13/8/2026).

Rosan mengatakan potensi pasar kendaraan roda dua di Indonesia masih sangat besar. Dia menyebut jumlah kendaraan roda dua di Indonesia mencapai sekitar 140 juta unit, sementara pembelian motor listrik setiap tahunnya baru berada di kisaran 60.000-70.000 unit.