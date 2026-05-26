James Riady Pantau Progres Rusun Subsidi di Meikarta

JAKARTA - CEO Lippo Group, James Riady, melihat langsung progres pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Ia berharap pembangunan rusun subsidi ini bisa segera rampung dan menjadi solusi bagi pekerja pabrik di sekitar kawasan industri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Kawasan sekitar Meikarta ini merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 50 persen industri di Indonesia berada di sekitar sini dengan ribuan pabrik,” jelas James dalam keterangan Kementerian PKP, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, pembangunan rusun subsidi menjadi solusi penting bagi para pekerja di kawasan industri tersebut.

“Kita ingin para pekerja pabrik memiliki hunian yang dekat dengan tempat kerjanya sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih baik dan mobilitasnya lebih efisien,” ujar James.

Sementara itu, Maruarar yang akrab disapa Ara menjelaskan pembangunan rusun subsidi tersebut masih berjalan sesuai jadwal. Adapun proses pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, kemudian groundbreaking pada Maret 2026, dilanjutkan pembangunan struktur atas pada Agustus 2026, dan ditargetkan selesai pada Agustus 2028.