Danantara Siapkan Rp16 Triliun Bangun Rumah Subsidi di Lahan Milik Orang Terkaya RI Mochtar Riady

JAKARTA - Pemerintah memulai pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, lahan milik Group Lippo di Cikarang, Jawa Barat. Hal ini sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menggelontorkan dana Rp14 triliun hingga Rp16 triliun untuk membangun rumah subsidi di atas lahan Lippo Group milik keluarga konglomerat Mochtar Riady. Diketahui Mochtar Riady masuk jajaran orang terkaya di Indonesia versi Forbes.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pembiayaan proyek tersebut.

"Dari sisi pembiayaan, Danantara akan mendukung penuh proyek ini karena kami melihat ini sebagai proyek yang sangat baik dan memiliki dampak besar. Selain itu, BUMN karya juga dapat berkolaborasi bersama kontraktor swasta dalam pembangunan," kata Rosan di Cikarang, Minggu (8/3/2026).

Rosan mengatakan, pembangunan direncanakan di atas lahan di titik satu sekitar 12,8 hektare dengan rencana pembangunan 18 tower rumah susun setinggi sekitar 32 lantai. Total nilai investasi pembangunan diperkirakan mencapai Rp14 triliun hingga Rp16 triliun.

Pemerintah berharap proyek ini menjadi model kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.