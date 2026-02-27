Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Ungkap Strategi Penguatan Garuda Indonesia, Fase Optimalisasi 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |07:20 WIB
Danantara Ungkap Strategi Penguatan Garuda Indonesia, Fase Optimalisasi 2026
Danantara Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Danantara Indonesia mengungkapkan strategi penguatan terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai bagian dari konsolidasi jangka menengah guna memastikan maskapai pelat merah tersebut siap memasuki fase optimalisasi kinerja tahun ini.

Managing Director Stakeholders Management Danantara, Rohan Hafas, menyatakan bahwa tahun 2025 menjadi periode krusial dalam memperkuat fondasi operasional dan struktur keuangan Garuda. Langkah tersebut diposisikan sebagai prasyarat utama untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan pada fase berikutnya.

"Tahun 2025 merupakan periode penguatan fundamental Garuda Indonesia, dan 2026 ini sebagai landasan optimalisasi. Fokus kami memastikan kesiapan operasional dan struktur keuangan yang lebih sehat," ujar Rohan di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Sebagai pemegang saham mayoritas, Danantara menilai tahun lalu sebagai titik penting dalam memastikan keberlanjutan transformasi perusahaan. Prioritas diarahkan pada peningkatan kesiapan armada secara bertahap, penguatan struktur permodalan, serta penataan jaringan dan kapasitas dengan prinsip kehati-hatian.

Menurut Rohan, sepanjang 2025 Garuda Indonesia Group telah memasuki fase peningkatan kesiapan teknis armada melalui program perawatan dan reaktivasi pesawat yang dilakukan bertahap sesuai rencana operasional. Ia menilai progres tersebut menunjukkan perbaikan kesiapan armada yang konsisten dan terukur, sekaligus memastikan kualitas layanan sebelum ekspansi kapasitas dilakukan.

"Pendekatan ini menempatkan kualitas dan keberlanjutan sebagai prioritas, bukan ekspansi agresif dalam jangka pendek," katanya.

Dari sisi keuangan, Danantara juga telah menjalankan penguatan struktur permodalan melalui skema korporasi yang sebelumnya diumumkan. Langkah itu ditujukan memperkuat neraca perusahaan, meningkatkan fleksibilitas finansial, serta memberi ruang stabilisasi operasional.

 

