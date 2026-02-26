Harga Emas Antam Hari Ini 26 Februari Naik Rp16.000, Paling Murah Rp1,5 Juta

Harga Emas Antam Hari Ini 26 Februari Naik Rp16.000, Paling Murah Rp1,5 Juta (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini, Kamis (26/2/2026) naik Rp16.000 menjadi Rp3.039.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp3.023.000 per gram.

Harga Buyback

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp16.000 menjadi Rp2.818.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai penjual.