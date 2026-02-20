Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini 20 Februari 2026: Kompak Naik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |11:23 WIB
JAKARTA - Perbandingan harga emas logam mulia Antam, Galeri24 dan UBS hari ini Jumat (20/2/2026). Harga emas Antam, Galeri24 dan UBS kompak naik. Harga emas Antam kini berada di angka Rp2.944.00 per gram, naik Rp28.000 dibanding perdagangan sebelumnya yang dibanderol Rp2.916.000 per gram.

Tak hanya harga jual, harga buyback juga mengalami kenaikan menjadi Rp2.725.000 per gram.

Sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Sementara itu, emas Galeri24 juga meroket sebesar Rp31.000 dari semula Rp2.915.000 per gram menjadi Rp2.946.000 per gram. Kemudian emas UBS melonjak Rp36.000 dari semula Rp2.929.000 menjadi Rp2.965.000 per gram.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.

Rincian harga emas hari ini:

Emas Antam

- 0,5 gram: Rp1.522.000
- 1 gram: Rp2.944.000
- 2 gram: Rp5.828.000
- 3 gram: Rp8.718.000
- 5 gram: Rp14.495.000
- 10 gram: Rp28.935.000
- 25 gram: Rp72.212.000
- 50 gram: Rp144.345.000
- 100 gram: Rp288.612.000
- 250 gram: Rp721.265.000
- 500 gram: Rp1.442.320.000
- 1.000 gram: Rp2.884.600.000

 

