Tukar Uang Baru 2026 Dibuka Lagi 26 Februari, Ini Caranya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penukaran uang baru 2026 tahap kedua dibuka lagi pada 26 Februari 2026. Melalui aplikasi Pusat Informasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR), Bank Indonesia (BI) menyatakan, masyarakat dapat memilih jadwal dan lokasi penukaran uang sesuai kebutuhan.

Masyarakat dapat memesan terlebih dahulu secara online melalui layanan digital yang disediakan BI melalui aplikasi PINTAR. Penukaran yang baru 2026 melalui PINTAR BI merupakaan bagian dari program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2026.

Lewat program ini masyarakat dapat melakukan tukar uang baru 2026 untuk kebutuhan Ramadhan hingga Idul Fitri dengan lebih tertib dan terjadwal. Proses penukaran uang baru wajib didaftarkan secara online melalui aplikasi PINTAR BI di laman resmi https://pintar.bi.go.id/

Cara Tukar Uang Baru 2026

Melalui aplikasi PINTAR, masyarakat dapat memilih jadwal dan lokasi penukaran sesuai kebutuhan.

Pembukaan kuota penukaran akan dilakukan dalam 2 tahap. Pemesanan penukaran tahap pertama dilakukan mulai 13 Februari 2026 pukul 14.00 WIB untuk wilayah Pulau Jawa. Sedangkan untuk wilayah luar Pulau Jawa dapat dilakukan mulai 14 Februari 2026 pukul 8.00 WIB.

Tahap kedua pemesanan penukaran dilakukan mulai 26 Februari 2026 pukul 8.00 WIB untuk wilayah Pulau Jawa dan mulai 27 Februari 2026 pukul 8.00 WIB untuk wilayah luar Pulau Jawa.

Untuk periode pertama, jadwal penukaran uang baru berlangsung pada 18-27 Februari 2026. Penukaran fisik periode kedua akan berlangsung pada 28 Februari-15 Maret 2026.

Cara tukar uang baru 2026 di Bank Indonesia tidak melayani pendaftaran langsung. Seluruh proses wajib dilakukan secara online melalui aplikasi PINTAR BI di pintar.bi.go.id.

Adapun langkah-langkah cara tukar uang baru 2026 via PINTAR BI sebagai berikut:

- Akses laman https://pintar.bi.go.id Masuk ke waiting room apabila sistem sedang ramai

- Pilih menu “Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling”

- Tentukan lokasi kas keliling BI yang diinginkan Pilih jadwal penukaran uang baru 2026 yang tersedia Isi data diri, meliputi NIK KTP, nama lengkap, nomor telepon, dan email

- Masukkan jumlah lembar uang yang akan ditukarkan sesuai ketentuan

- Simpan dan unduh bukti pemesanan penukaran uang baru.

- Bukti pemesanan itu berisi kode pemesanan, nama penukar, lokasi dan jadwal penukaran, serta rincian jumlah uang yang akan ditukarkan.

Terdapat batas maksimal jumlah lembar uang yang bisa ditukarkan oleh setiap pemesan. Ketentuan ini perlu diperhatikan saat melakukan pendaftaran di aplikasi PINTAR BI.