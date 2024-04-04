Penukaran Uang Baru Lebaran Baru 63% dari Alokasi Rp197,6 Triliun

JAKARTA - Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Faris Budiawan menyampaikan pihaknya telah mendistribusikan uang baru untuk ditukarkan masyarakat sekitar 60-63% dari alokasi Rp197,6 triliun hingga 2 April 2024

Faris memproyeksikan, hingga akhir Ramadhan ini penukaran uang oleh BI ini melonjak 90%.

“Proyeksi kami di akhir ramadhan ini akan melonjak sampai 90% karena sesuai dengan siklus di akhir Ramadhan ini perbankan akan melakukan penarikan ke Bank Indonesia dalam jumlah besar khususnya uang pecahan besar,” ungkap Faris saat ditemui MNC Portal di lokasi, Kamis (4/4/2024).

Hal itu karena Indonesia akan menghadapi libur cukup panjang dan perbankan diharapkan BI untuk meyakinkan atau berkomitmen untuk mengisi ATM-ATM yang ada suaya aTM itu tetap terpenuhi meskipun libur panjang.

“Ini yang nanti akan dilakukan perbankan untuk menarik uang pecahan besar menghadapi libur panjang,” kata Faris.

Perlu diketahui, Bank Indonesia mempersiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp197,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang Rupiah pada momen Ramadan dan Idul Fitri 2024.