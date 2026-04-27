Gubernur BI Ungkap Kondisi Ekonomi Global Hadapi Ketidakpastian Tinggi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |11:01 WIB
Gubernur BI Ungkap Kondisi Ekonomi Global Hadapi Ketidakpastian Tinggi
JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memberikan peringatan keras mengenai kondisi ekonomi global yang tengah menghadapi ketidakpastian tinggi serta ancaman perlambatan. Perry menegaskan bahwa situasi dunia saat ini sedang dalam kondisi yang tidak ideal.

Menurut Perry, kombinasi dari kebijakan tarif perdagangan, memburuknya situasi geopolitik, serta dampak berkepanjangan dari konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang memicu ketidakstabilan ini.

"Dampak konflik Timur Tengah sungguh dicermati dan waspadai tidak hanya minyak tinggi dan tingginya suku bunga AS dan aliran modal keluar dan tekanan ekonomi kita (RI)," papar Perry dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026). 

Menyikapi tekanan eksternal tersebut, Bank Indonesia mengidentifikasi tiga tantangan besar yang harus segera dihadapi oleh pemerintah dan pelaku industri di tanah air. Pertama, Resiliensi Sektor Usaha merupakan upaya membangkitkan kembali pelaku usaha serta memastikan pembiayaan pada proyek-proyek prioritas untuk menjaga stabilitas.

Kedua, Daya Beli dan Investasi untuk memperkuat tingkat konsumsi masyarakat domestik sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi.

Terakhir, Implementasi Kebijakan untuk memastikan setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat dieksekusi secara cepat dan akurat di lapangan.

Sebagai langkah konkret untuk memitigasi risiko global, Bank Indonesia meluncurkan program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI). Program ini merupakan bentuk sinergi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), badan pengelola investasi Danantara, serta para pelaku usaha dan investor.

Fokus utama PINISI adalah memperkuat basis ekonomi domestik melalui percepatan arus pembiayaan dan realisasi proyek strategis nasional.

 

Berita Terkait
BI Catat Kredit Perbankan Tumbuh 9,49 Persen pada Maret 2026
BI Catat Kredit Perbankan Tumbuh 9,49 Persen pada Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3214052/bank_indonesia-yQOF_large.jpg
BI Kembali Pertahankan Suku Bunga di 4,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/320/3213015/bank_indonesia-1XHt_large.jpg
BI: Kegiatan Dunia Usaha Tetap Terjaga di Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/320/3212351/bank_indonesia-kWd1_large.jpg
Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan PKWT Bank Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/622/3212140/bank_indonesia-dJak_large.jpg
BI Buka Lowongan Kerja 2026 Jalur Special Hire dan PKWT: Cara Daftar hingga Posisi yang Dibutuhkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211830/pekerja-PUYr_large.jpg
Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja di RI Turun, Keyakinan Konsumen Tergerus
