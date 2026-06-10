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Harga BBM Pertamax Naik dari Rp12.300 Jadi Rp16.250 per Liter

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |00:53 WIB
Harga BBM Pertamax Naik dari Rp12.300 Jadi Rp16.250 per Liter
Harga BBM Pertamina Naik per 10 Juni 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu (10/6/2026). Kenaikan harga tersebut berlaku secara nasional sebagai bagian dari penyesuaian harga BBM yang dilakukan perusahaan.

Dalam penyesuaian terbaru ini, harga Pertamax (RON 92) naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Selain Pertamax, Pertamina juga menaikkan harga Pertamax Green 95 dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Sebelumnya, Pertamina telah melakukan penyesuaian harga BBM pada awal Juni 2026. Saat itu, harga Pertamax Turbo naik dari Rp19.900 per liter menjadi Rp20.760 per liter.

Sementara itu, harga Dexlite turun dari Rp26.000 per liter menjadi Rp23.000 per liter. Harga Pertamina Dex juga mengalami penurunan dari Rp27.900 per liter menjadi Rp24.800 per liter. Penyesuaian harga tersebut berlaku di berbagai provinsi di Indonesia dengan besaran yang bervariasi.

Berikut daftar harga BBM Pertamina per 10 Juni 2026:

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