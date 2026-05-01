Green Shipping Pangkas 13 Ribu Ton Emisi dari Operasional Distribusi BBM

Implementasi program green shipping dalam operasional distribusi energi nasional. (foto: Pertamina Patra Niaga)

​JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mencatatkan penurunan emisi karbon sebesar 13.023 ton CO₂e hingga Maret 2026. Capaian ini dihasilkan melalui implementasi program green shipping dalam operasional distribusi energi nasional.

​Data perusahaan menunjukkan penurunan emisi tersebut bersumber dari dua inisiatif utama:

• ​Optimalisasi kecepatan kapal (speed optimization): 8.161 ton CO₂e.

• ​Desain kapal ramah lingkungan (eco ship design): 4.862 ton CO₂e.

​Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto, menyatakan bahwa efisiensi teknologi menjadi kunci dalam menekan dampak lingkungan di sektor maritim.

​“Melalui optimalisasi operasional dan pemanfaatan teknologi yang lebih efisien, kami tidak hanya menekan emisi, tetapi juga memastikan keandalan distribusi energi nasional tetap terjaga,” ujar Arif, Jumat (1/5/2026).

​Selain aspek desain dan kecepatan, PPN menerapkan sistem pemantauan terintegrasi untuk mengevaluasi konsumsi bahan bakar secara berkelanjutan.

Langkah teknis lainnya meliputi pemeliharaan rutin badan kapal (hull performance maintenance) untuk mengurangi hambatan pelayaran, serta pengelolaan limbah kapal guna menjaga ekosistem laut.

​Program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung target transisi energi nasional melalui sektor logistik yang lebih ramah lingkungan.

(Feby Novalius)

