Aksi Jumat Tanpa BBM, Dorong Efisiensi Energi dan Pengurangan Emisi Karbon

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) melaksanakan program Clean Energy Day dan optimasi pemanfaatan energi secara efisien sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Kegiatan ini dilaksanakan tiap Jumat dan diikuti oleh seluruh pegawai serta tenaga alih daya (TAD) di lingkungan PLN EPI.

Program ini merupakan implementasi arahan strategis pemerintah melalui BP BUMN dan PLN dalam merespons dinamika global, termasuk tekanan terhadap rantai pasok energi. PLN EPI sebagai subholding berperan aktif memastikan efisiensi energi sekaligus menjaga keberlanjutan operasional perusahaan.

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN EPI Dedeng Hidayat menegaskan bahwa transformasi menuju energi bersih tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga perubahan perilaku.

“Komitmen menuju Net Zero Emission 2060 tidak hanya lahir dari proyek besar, tetapi juga dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari.Clean Energy Day menjadi langkah nyata untuk membangun kesadaran bahwa setiap individu memiliki peran dalam mengurangi emisi dan menjaga keberlanjutan energi,” ujar Dedeng di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dia menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja yang mendorong pola kerja yang lebih efisien, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan energi.