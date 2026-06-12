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PLN Minta Maaf soal Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |09:48 WIB
PLN Minta Maaf soal Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa
PLN Minta Maaf soal Pemadaman Listrik di Bergilir di Jawa (Foto: PLN)
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JAKARTA - PT PLN (Persero) buka suara soal pemadaman listrik bergilir yang terjadi di beberapa wilayah Pulau Jawa. 

Pemadaman listrik bergilir terjadi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Pemadaman listrik bergilir ini terjadi satu hingga tiga jam lamanya.

PLN mengakui sejumlah wilayah di pulau Jawa mengalami kendala operasional yang membuat berkurangnya pasokan listrik di sejumlah wilayah. Meskipun saat ini sistem kelistrikan Jawa beroperasi dan terkendali dengan baik. 

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kendala yang sempat dialami oleh masyarakat. 

"PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Kami juga menghimbau pelanggan untuk mengikuti perkembangan informasi melalui kanal komunikasi resmi, termasuk di unit PLN setempat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

 

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