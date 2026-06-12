Bahlil soal Pemadaman Listrik: Tak Benar Batu Bara Langka tapi Masalah Mesin

Bahlil soal Pemadaman Listrik: Tak Benar Batu Bara Langka tapi Masalah Mesin (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemadaman listrik di sejumlah daerah terjadi bukan diakibatkan stok batu bara yang langka.

Bahlil memastikan persoalan pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah pun telah ditangani oleh pemerintah. Penegasan ini diungkapkan Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

“Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara itu langka, enggak benar,” kata Bahlil.

Bahlil juga menjelaskan sumber pemadaman listrik bergilir karena ada masalah pada mesin. Ia pun memastikan stok batubara di Tanah Air masih cukup banyak.

“Karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan PLN dan kita akan selesaikan secepatnya,” ujar Bahlil.

Tak hanya itu, Bahlil juga menegaskan berupaya percepatan untuk pemulihan, sehingga tak lagi ada pemadaman listrik. “Kita upayakan untuk segera tidak ada lagi pemadaman ya,” tambahnya.

(Dani Jumadil Akhir)

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