Bahlil Sebut Blok Masela Beri Keuntungan Rp2.447 Triliun ke Ekonomi RI

MALUKU - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan proyek strategis nasional (PSN) LNG Abadi Blok Masela diproyeksikan akan memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian Indonesia.

Dalam laporannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil menyebutkan bahwa kontribusi proyek ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diperkirakan mencapai USD137,8 miliar atau setara dengan lebih dari Rp2.447 triliun.

"Kami melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi terhadap PDB nasional sekitar USD137,8 miliar," ujar Bahlil dalam acara groundbreaking LNG Abadi Masela, Kamis (16/7/2026).

Tak hanya di level nasional, Bahlil menyebut dampak ekonomi lokal juga sangat besar. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku diproyeksikan mencapai USD95 miliar, sementara untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar sendiri diperkirakan menyentuh angka USD92 miliar.

"Karena kami berpandangan bahwa investasi masuk penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana investasi memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di daerah di mana investasi dan negara rakyat bangsa Indonesia," kata Bahlil.

Dari sisi fiskal, proyek ini diproyeksikan menyumbang pendapatan langsung kepada negara sebesar USD37,8 miliar. Selain itu, terdapat potensi pajak tidak langsung sebesar USD6,43 miliar yang akan masuk ke kas negara selama masa konstruksi dan operasi.

Total nilai investasi proyek ini mencapai USD20,95 miliar atau setara dengan hampir Rp390 triliun. Dengan nilai sebesar itu, Blok Masela diharapkan dapat memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun dan 35.000 barel kondensat per hari.