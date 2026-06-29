Bahlil Turunkan Harga Gas Industri Jadi USD13/MMBTU

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi menurunkan harga gas industri dari USD20-23/MMBTU menjadi USD13/MMBTU. Keputusan ini dilakukan setelah pihajmya merumuskan ukang harga gas industri atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi kita sudah memutuskan untuk LNG industri diharganya USD13 per MMBTU," ujar Bahlil usai Rakor bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik keputusan penurunan harga gas industri atau Liquefied Natural Gas (LNG). Baginya, keputusan itu kabar baik bagi industri dan serikat pekerja.

"Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari serikat pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK," ucap Dasco.