Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Ungkap Penyebab Industri Pilih Vietnam, Harga Tanah Hanya Rp600 Ribu per Meter

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |22:10 WIB
Bahlil Ungkap Penyebab Industri Pilih Vietnam, Harga Tanah Hanya Rp600 Ribu per Meter
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu penyebab alasan industri manufaktur lebih memilih Vietnam ketimbang Indonesia lantaran perbedaan harga tanah yang jauh lebih murah di negara tersebut.

Bahlil mengatakan, harga tanah di Vietnam khususnya di kawasan industri mereka, hanya Rp600 ribu per meter, sementara di Indonesia harga tanahnya Rp2 juta per meter. Hal ini yang membuat perusahaan lebih pilih Vietnam sebagai destinasi investasi ketimbang RI.

"Ternyata harga tanah di Vietnam kawasan industrinya hanya Rp600.000, dan di Indonesia itu sampai dengan Rp2 juta," ujar Bahlil dalam acara peluncuran dan bedah buku 10 Karya Nyata untuk Negeri Setengah Abad Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Pada kesempatan itu Bahlil menjelaskan, pada rentang tahun 2016-2017 terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Kondisi ini membuat sejumlah perusahaan hengkang dari China, dan mencari negara lain di kawasan untuk memindahkan basis produksinya.

Bahkan dikatakan Bahlil, dari 32 perusahaan tercatat hengkang dari China, tidak ada satupun yang pindah ke Indonesia. Mayoritas perusahaan yang hengkang beralih ke Vietnam, dan beberapa negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Para perusahaan menimbang biaya produksi yang paling efisien, salah satunya mempertimbangkan biaya pembebasan lahan.

"Bapak Presiden, dulu pada saat tahun 2016-2017 terjadi perang dagang antara China dan Amerika. Ada 32 perusahaan yang hengkang dari China ke Vietnam, Indonesia tidak dapat kebagian," tambah Bahlil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/320/3234835/menteri_esdm_bahlil-nPum_large.jpg
Proyek Hilirisasi Banyak Digarap Investor Asing, Bahlil: Bank Kita Tak Mau Biayai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/320/3234799/menteri_esdm_bahlil-cKFi_large.jpg
Bahlil Cerita Negosiasi Investasi Baterai Rp153 Triliun Tanpa Fasih Bahasa Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/320/3234410/bahlil_lantik_pejabat_esdm-CZ81_large.png
Lantik 4 Pejabat ESDM, Bahlil Tunjuk Mawardi Nur Jadi Kepala BPMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/320/3234075/bahlil-6apK_large.jpg
Bahlil: Harga Bioetanol Masih Kompetitif Dibanding BBM Nonsubsidi, Belum Perlu Dana Talangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/320/3232775/bahlil-bYjc_large.jpg
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana, Bahas 11.000 Desa yang Belum Ada Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231388/menteri_esdm_bahlil-w1Nb_large.jpeg
Bahlil Prediksi Mobil Hidrogen Bakal Bersaing dengan EV di Masa Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement