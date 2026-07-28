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Prabowo Panggil Bahlil ke Istana, Bahas 11.000 Desa yang Belum Ada Listrik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |14:36 WIB
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana, Bahas 11.000 Desa yang Belum Ada Listrik
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana, Bahas 11.000 Desa yang Belum Ada Listrik (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Negara pada hari ini.

Berdasarkan pantauan, terlihat Bahlil tiba sekira pukul 13.55 WIB. Bahlil mengenakan pakaian safari krem dan membawa sejumlah dokumen.

Saat dikonfirmasi awak media, Bahlil menjelaskan dirinya akan membahas sejumlah hal, mulai dari listrik desa hingga penataan tambang.

“Hari ini saya rapat sama Bapak Presiden untuk membahas beberapa hal terkait dengan listrik desa, kemudian terkait dengan penataan tambang,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (28/7/2026).

Selain itu, kata dia, pertemuan tersebut akan membahas persiapan peresmian pabrik baterai CATL yang sudah di-groundbreaking pada tahun 2025.

“Sekarang sudah selesai, sudah bisa berproduksi. Ini bagian daripada implementasi hilirisasi daripada nikel,” ujar dia.

“Kami juga akan melaporkan karena sudah ada sekitar dari 11.000 desa yang belum ada listrik, sekarang sudah ada sekitar 1.400 yang sudah selesai dikerjakan untuk siap untuk diresmikan. Jadi saya akan laporkan kepada Bapak Presiden,” jelas dia.

(Dani Jumadil Akhir)

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